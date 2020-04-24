دعاء الزهراء في شكواها لطلب الرحمة

ان فاطمة بنت رسول الله مكثت بعد رسول الله ستين يوما ، ثم مرضت فاشتدت عليها ، فكان من دعائها في شكواها : يا حي يا قيوم ، برحمتك استغيث فأغثني ، اللهم زحزحني عن النار ، وادخلني الجنة ، والحقني بابي محمد صلى الله عليه واله .