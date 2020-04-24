الصفحة الرئيسية
0
الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 20:36

تجدد الاشتباكات في ليبيا على طريق مطار العاصمة الليبية

تجدد الاشتباكات في ليبيا على طريق مطار العاصمة الليبية
ونشرت القوات التابعة لحفتر دوريات ودبابات حول المنطقة، فيما تصدت القوات التابعة لحكومة الوفاق خلال الأسبوع الماضي لمحاولات السيطرة على ثلاث مدن رئيسية على الساحل الليبي المتوسطي وهي: سورمان وصبراتة والعجيلات.

وتوجه حفتر لليبيين في خطاب متلفز عسكري الشكل والمضمون، مطالباً "بإسقاط الاتفاق السياسي (الصخيرات)، واختيار الجهة التي يرونها مناسبة لقيادة المرحلة"، مشيراً إلى أن "القوات المسلحة ستكون ضامناً لحماية اختيارتهم".

وأضاف أن "المجلس الرئاسي خائن وعميل وتصرفاته كانت سبباً في انتهاء صلاحية الاتفاق السياسي"، حسب تعبيره.

بدوره، قدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح ( المنعقد في طبرق شرقي ليبيا) توضيحاً أكثر لمسار المرحلة القادمة، إذ أعلن عن خارطة طريق من 8 نقاط، مقترحاً "تشكيل مجلس رئاسي بالتوافق أو التصويت السري بين ممثلي ليبيا، وبإشراف الأمم المتحدة "، على أن يقوم المجلس الرئاسي بعد اعتماده بتسمية رئيس للوزراء.

من جهته كان رئيس حكومة "الوفاق" فائز السراج أرسل احتجاجاً إلى البرلمان الأوروبي رافضاً عملية "إيريني" التي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في آذار/مارس الماضي، بهدف مراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، والتي تركز على توريد الأسلحة إلى ليبيا من تركيا.
وأبدى السراج استياء حكومته من "الانتقائية الأوروبية" التي تغفل مراقبة الحدود البرية والجوية التي تمثل "مصدراً رئيسياً" لدعم القوات التابعة لحفتر.

وأطلقت الأمم المتحدة تحذيرات من أن ليبيا تتحول إلى "حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة"، مع إرسال أسلحة ومقاتلين إلى هناك في انتهاك للحظر وتأجيج لموجة جديدة من القتال.

وتستمر الاشتباكات بين قوات حفتر وقوات حكومة الوفاق، بعد أن بدأت قوات حفتر المحاولة منذ نيسان/أبريل العام الماضي السيطرة على العاصمة طرابلس، التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني، لتستمر المعارك حتى الآن من دون أن ينجح مؤتمر برلين ومحادثات جنيف الأخيرة في تحقيق أيّ وقف دائم لإطلاق النار.

وكانت تقارير قد تحدثت عن هروب حوالى 401 سجيناً من سجن صرمان بعد اقتحامه، وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا أعربت عن قلقها من أعمال انتقامية وتمثيل بالجثث والسطو والنهب وإحراق الممتلكات.
رقم : 858756
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
24 نيسان 2020
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
24 نيسان 2020
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
24 نيسان 2020
ذكرى انكسار مخلب النسر الاميركي في طبس الايرانية
ذكرى انكسار مخلب النسر الاميركي في طبس الايرانية
24 نيسان 2020
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
23 نيسان 2020
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
23 نيسان 2020
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
23 نيسان 2020
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد اي تهديد في المستقبل
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد اي تهديد في المستقبل
23 نيسان 2020
'نور' ايران يبدأ دورته حول الأرض.. دلالات التوقيت والرسائل
23 نيسان 2020
الدول الراعية لاستانا تجدد تأكيدها على احترام سيادة سوريا
الدول الراعية لاستانا تجدد تأكيدها على احترام سيادة سوريا
23 نيسان 2020
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
روحاني: لاينبغي التصور أن المواجهة مع كورونا انتهت
22 نيسان 2020
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
الصاروخ حامل القمر الصناعي الايراني ثلاثي المراحل وثنائي الوقود
22 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن