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الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 20:49
طهران تندد بموقف فرنسا وبريطانيا حول إطلاق قمر نور
مواقف فرنسا وبريطانيا حول إطلاق قمر نور الصناعي العسكري تنم عن الازدواجية والخضوع للتنمر الامريكي.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
858762
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