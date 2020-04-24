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الجمعة 24 نيسان 2020 ساعة 20:58

الإمارات تقلص حظر التجوال في البلاد مع بدء شهر رمضان

الإمارات تقلص حظر التجوال في البلاد مع بدء شهر رمضان
وأفادت مصادر مساء الخميس، بأن إمارة دبي ستستأنف خدمات النقل العام، ومنها قطارات الأنفاق، ابتداء من 26 أبريل، والسماح بالعمل في مقر الشركة أو المؤسسة لما لا يزيد على 30% من إجمالي العاملين في حال الضرورة لذلك.

وأوضحت أن إمارة دبي سمحت للمقاهي والمطاعم بمعاودة نشاطها مع مراعاة استقبال 30٪ من إجمالي الطاقة الاستيعابية.

وقررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي تخفيض إجراءات تقييد الحركة بصورة جزئية ابتداء من الجمعة، وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، لكنها أعلنت فرض غرامة 1000 درهم لعدم ارتداء الكمامات خارج المنزل، وحظر الخيام والمجالس الرمضانية سواء داخل البيوت أو الأماكن العامة.

وسمحت إمارة دبي بفتح مراكز التسوق والمولات والمحال التجارية، من 12 ظهراً إلى 10 مساءً، والدخول لـ30% من الطاقة الاستيعابية الكلية للمركز، مع تزويد كل من مراكز التسوق والمولات بغرفة عزل طبي لاتخاذ الإجراء الصحي اللازم تجاه أي حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس للحفاظ على سلامة الجميع.

ومنذ 23 مارس المنصرم، فرضت السلطات الإماراتية سلسلة من الإجراءات والتدابير الاحترازية الوقائية للحيلولة دون انتشار الفيروس التاجي، منها إغلاق جميع المراكز التجارية، ومراكز التسوق، والأسواق المفتوحة التي تشمل بيع الأسماك والخضار واللحوم.

وتعد الإمارات ثاني أعلى دولة في مجلس التعاون الخليجي لديها إصابات ووفيات بـ"كورونا"؛ إذ سجلت 8756 إصابة، إلى جانب 56 وفاة، وفق آخر الإحصائيات الرسمية.
رقم : 858766
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