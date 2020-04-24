مصر... 7 وفيات جديدة بكورونا ترفع الإجمالي إلى 294

وقالت وزارة الصحة، إن إجمالي الإصابات المؤكدة بلغ 4092 إصابة، بعد تسجيل 201 إصابة جديدة بالفيروس التاجي.



وأشارت، إلى أن إجمالي حالات الشفاء بلغ 1075، بعد تسجيل 71 حالة شفاء جديدة.