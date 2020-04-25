مواجهات في كفر قدوم و إصابة العشرات

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي أن جنود الاحتلال اقتحموا البلدة، وأطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز والأعيرة المعدنية بكثافة صوب الشبان والمنازل.



وأوضح شتيوي أن مواجهات شديدة وقعت مع قوات الاحتلال التي اقتحمت منازل المواطنين وحاولت نصب كمائن فيها لاعتقال الشبان.



وأكد شتيوي أن مسيرة اليوم في كفر قدوم انطلقت تنديدًا بمساعي الاحتلال الإعلان عن ضم مناطق الأغوار الفلسطينية والمستوطنات المقامة على الأراضي المحتلة عام 67 لمصلحة السيطرة الإسرائيلية، داعيًا إلى تصعيد المقاومة الشعبية في جميع المواقع لحماية ما تبقى من أراض فلسطينية.