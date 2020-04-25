حفل تلاوة القرآن الكريم بحضور قائد الثورة عبر الفيديو

وكما جرت عليه العادة في الاعوام الماضية سيقام حفل تلاوة القرآن الكريم في اليوم الاول من شهر رمضان المبارك.



وبناء على التوصيات والتعليمات الصحية للجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا والتي تقضي بحظر التجمعات، فان الحفل يقام عبر الاتصال التلفزيوني المباشر مع عدد من افضل القراء في البلاد في مصلى "الامام الخميني (رض)" بطهران.



ويبدا الحفل في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (الواحدة والنصف بعد الظهر بتوقيت غرينتش) وسيتم بثه مباشرة عبر مختلف القنوات التلفزيونية والموقع الرسمي لقائد الثورة الاسلامية على شبكة التواصل الاجتماعي KHAMENEI.IR.