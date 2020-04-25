هكذا علق السوريون على تصريحات الخارجية المصرية

وعلقت صحيفة البناء السورية حول هذا الموضوع وقالت ان سوريا قدّمت بصمودها وانتصاراتها، ومواقف حلفائها الثابتة نموذجاً نادراً لما تستطيعه الدولة الوطنية، وتخطت دون أن تنتظر دعماً من الذين يقعون في دائرة استهداف الذين تخوض الحرب معهم بالنيابة عنهم، خصوصاً بين العرب، وأخصّهم مصر، وبقيت مصر تحفظ ود وحرارة العلاقة مع سوريا، وهي تترقب اللحظة المناسبة لتظهير هذه العلاقة بمواقف، كانت تحول دونها حسابات مصرية لتحالفات طرفها الأول في الرياض وطرفها الثاني في واشنطن.



واشارت الصحيفة الى التطورات التي لحقت بالعلاقة الإماراتية بسوريا والتي توّجها اتصال ولي العهد الشيخ محمد بن زايد بالرئيس بشار الأسد مؤشراً على زوال الكثير من العقبات التي تنتظر مصر زوالها، من دون أن يعني ذلك إيعازاً أميركياً أو سعودياً، لا نعتقد أن الإمارات تلقت مثله أو أن مصر تنتظره، بمقدار ما بدا أن حجم التحفظات وطريقتها يتغيران على إيقاع ما يجري في سورية أولاً وفي العالم ثانياً، وما صارت عليه أولويات الدول بما فيها السعودية وأميركا ثالثاً، بصورة فتحت الطريق لتظهير ما كان منتظراً تظهيره.



واعتبرت الصحيفة ان الموقف المصريّ الذي عبر عنه وزير الخارجية المصرية سامح شكري حول العلاقة بسوريا خلال اتصاله بالمبعوث الأممي الخاص بسوريا والإعلان عن نص واضح عن “عودة سوريا إلى دورها في الساحتين الإقليمية والدولية”؛ يحمل الكثير من الأبعاد والمعاني التي تتخطى التعبير عن موقف مصر وحدها، بقدر ما يشير إلى ما لدى مصر من معطيات تتيح تحقيق الهدف المعلن عنه.