الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 نيسان 2020 ساعة 07:46

طالبان ترفض دعوة كابل وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان

طالبان ترفض دعوة كابل وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان
واكد المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين إن وقف إطلاق النار سيكون ممكنا في حالة تنفيذ عملية السلام بشكل كامل، لكن وجود عقبات يعني أن طالبان لم تلق بعد سلاحها.
ووصف شاهين طلب وقف إطلاق النار بانه ليس معقولا ولا مقنعا. واوضح ان المهم هو اثبات حسن النوايا وليس تقديم مبررات.

وكانت جماعة طالبان قد اعلنت في وقت سابق أنها أخلت سبيل 60 أسيرا من القوات الحكومية، بينما ذكرت السلطات في كابل أن هذه الدفعة تشمل فقط 19 عنصرا عسكريا.

وقال المتحدث باسم مكتب "طالبان" في العاصمة القطرية الدوحة، محمد سهيل شاهين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية: "حتى الآن أفرجنا عن 60 معتقلا، بينهم عسكريون وعناصر شرطة تابعون للإدارة في كابل. تم إخلاء سبيلهم على 3 دفعات يشمل كل منها 20 شخصا. وسنواصل إطلاق سراح مجموعات جديدة مستقبلا".

من جانبه، أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن الوطني الأفغاني، جاويد فيصل، أن 19 شخصا فقط من أصل الـ60 المفرج عنهم عسكريون، مبينا أن الباقي مدنيون.
رقم : 858826
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
التحالف السعودي الإماراتي بالجنوب..هل يلفظ أنفاسه الأخيرة؟
التحالف السعودي الإماراتي بالجنوب..هل يلفظ أنفاسه الأخيرة؟
حفل تلاوة القرآن الكريم بحضور قائد الثورة عبر الفيديو
حفل تلاوة القرآن الكريم بحضور قائد الثورة عبر الفيديو
25 نيسان 2020
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
24 نيسان 2020
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
24 نيسان 2020
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
24 نيسان 2020
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
24 نيسان 2020
ذكرى انكسار مخلب النسر الاميركي في طبس الايرانية
ذكرى انكسار مخلب النسر الاميركي في طبس الايرانية
24 نيسان 2020
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
23 نيسان 2020
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
23 نيسان 2020
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
23 نيسان 2020
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد اي تهديد في المستقبل
العميد حاتمي: قواتنا المسلحة جاهزة للرد اي تهديد في المستقبل
23 نيسان 2020
'نور' ايران يبدأ دورته حول الأرض.. دلالات التوقيت والرسائل
23 نيسان 2020
الدول الراعية لاستانا تجدد تأكيدها على احترام سيادة سوريا
الدول الراعية لاستانا تجدد تأكيدها على احترام سيادة سوريا
23 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن