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السبت 25 نيسان 2020 ساعة 10:48

قضيتان تكبدان الاقتصاد السعودي خسائر فادحة

قضيتان تكبدان الاقتصاد السعودي خسائر فادحة
وتأمل المملكة، التي فتحت في أيلول أبوابها للسائحين الأجانب، في تنويع مصادر اقتصادها الشديد الاعتماد على النفط من خلال السياحة، وتريد أن يساهم القطاع بـ10% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.

وقال الخطيب: "نعتقد هذا العام أن يكون التأثير انخفاضا في نطاق 35 إلى 45% مقارنة مع العام الماضي بناء على مدى سرعة فتحنا للبلاد واستقبال الزائرين".

وأضاف الوزير السعودي: ”القطاع تأثر بشدة، الفنادق حول العالم تعاني اليوم معدلات إشغال شديدة التدني، هذا هو الحال هنا في السعودية كذلك. نأمل أن تتحسن الأمور في الأسابيع المقبلة ونشهد تعافيا سريعا".

وقال الخطيب إن إعادة فتح الاقتصاد في مقدمة أولويات أجندة الحكومة السعودية، لكن ذلك لن يحدث إلا عندما تكون الجائحة تحت السيطرة.

وأغلقت المملكة، في أواخر شباط حدودها أمام المعتمرين والسائحين من حوالي 25 دولة.

وفي آذار، حظرت السفر بالكامل من وإلى البلاد.

وعادة ما يزور المملكة نحو 2.5 مليون حاج خلال موسم الحج الذي من المتوقع أن يحل هذا العام في تموز.

لكن السعودية حثت المسلمين على التريث قبل عمل خطط للحج حتى يكون هناك مزيد من الوضوح بشأن جائحة فيروس "كورونا".
رقم : 858854
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