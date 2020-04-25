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السبت 25 نيسان 2020 ساعة 10:54

مسلحون يحاصرون مدينة صلخد السورية بالنار

مسلحون يحاصرون مدينة صلخد السورية بالنار
وذكر مصدر صحفي ان مجموعات مسلحة خارجة عن العرف والقانون شددت حصارها لعدد من أحياء مدينة صلخد بحجة البحث عن مسلحين آخرين مطلوبين وسط خيارات محددة بالاستسلام أو الموت، دون أي تدخل من أحد لإيقاف هذه الفوضى التي دفعت مجموعات غاضبة أخرى للتسلح، ما ينذر باقتتال داخلي لا أحد يعرف نهايته.

وشهدت المدينة الجنوبية قيام مجموعة مهران عبيد المسلحة بحصار منازل عدد من رفاقهم القدامى، ورمي البيوت بالقذائف الصاروخية والرصاص الحي بعد أن كانوا مجموعة واحدة متهمة بالخطف والتجارة بالممنوعات حتى وصل بهم الامر إلى فرض قوانينهم البربرية على الناس وسط غياب تام للقانون والمرجعيات الدينية والاجتماعية، وكأن الجميع قد وكلوا "عبيد" وعصابته بفرض قانون الأمر الواقع على الجميع.

واضاف المصدر انه في تفاصيل الساعات الماضية، أكدت المعلومات الواردة من صلخد قيام أهالي القتلى الثلاثة الذين سقطوا ليل الأربعاء الماضي، والتابعين لما يسمى بقوات شيخ الكرامة؛ بدفن أبنائهم على عجل، فيما كانت مجموعات عبيد تطلب من باقي أفراد هذه المجموعة الاستسلام أو المواجهة.

وقامت امس الجمعة بتنفيذ تهديداتها وسط حصار للشوارع، وحجر منزلي إجباري للسكان وفق ما تحدث عنه أحد المواطنين، مؤكداً أن الناس تتساءل عن النهاية التي جعلت صلخد مقراً للعصابات دون أي دور للجهات المعنية ولا للوجهاء أو رجال الدين. مضيفاً أن السلاح بات في أيدي أشخاصاً يرتدون زي الدين، ويضربون عرض الحائط بكل القيم والأخلاق، ولا يعرفون غير لغة السلاح.
رقم : 858857
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