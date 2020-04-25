الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 نيسان 2020 ساعة 13:21

السعودية مضاوي الرشيد تصف الحامد بـ ‘‘بطل وطني حقيقي‘‘

السعودية مضاوي الرشيد تصف الحامد بـ ‘‘بطل وطني حقيقي‘‘
وعبرت الرشيد ،في مقال، عن صدمتها من وفاة الحامد، مؤكدة أن ذلك يكشف عن "وحشية الحكومة السعودية".

وتعتقد الرشيد أن الحامد ينتمي إلى تقليد طويل من الإصلاح الإسلامي، الذي كانت الحكومة السعودية عازمة على قمعه وتجريمه واستهدافه بأكثر الطرق وحشية، خشية أن يكون خطابهم مرغوبا للآخرين.

وتؤكد الرشيد أن مشروع الحامد سيبقى حيا حتى بعد وفاته، "ستبقى لغة الحقوق والاستحقاق شهادة على عباراته الدقيقة ونضاله الشرس، لنقل المملكة العربية السعودية من ملكية مطلقة إلى دولة دستورية".

الرشيد تكشف في مقالها نظرة الحكومة السعودية للمصلحين السلميين من أصحاب الفكر الإسلامي على شاكلة الحامد، وأن السلطة هناك ترى الحامد وزملاءه أخطر عليها من أصحاب الفكر المتشدد الذين يستخدمون السلاح ضدها. مضيفة أن هذا ما يكشفه إصرار السلطة على سجن الحامد الطويل حتى وفاته.
رقم : 858870
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
قائد الثورة الاسلامية يؤكد على ترويج القرآن وتفسيره
قائد الثورة الاسلامية يؤكد على ترويج القرآن وتفسيره
25 نيسان 2020
روحاني: على المواطنين أخذ التحذيرات الصحية على محمل الجد
روحاني: على المواطنين أخذ التحذيرات الصحية على محمل الجد
25 نيسان 2020
التحالف السعودي الإماراتي بالجنوب..هل يلفظ أنفاسه الأخيرة؟
25 نيسان 2020
حفل تلاوة القرآن الكريم بحضور قائد الثورة عبر الفيديو
حفل تلاوة القرآن الكريم بحضور قائد الثورة عبر الفيديو
25 نيسان 2020
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
24 نيسان 2020
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
24 نيسان 2020
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
24 نيسان 2020
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
24 نيسان 2020
ذكرى انكسار مخلب النسر الاميركي في طبس الايرانية
ذكرى انكسار مخلب النسر الاميركي في طبس الايرانية
24 نيسان 2020
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
23 نيسان 2020
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
23 نيسان 2020
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
23 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن