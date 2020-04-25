السعودية مضاوي الرشيد تصف الحامد بـ ‘‘بطل وطني حقيقي‘‘

وعبرت الرشيد ،في مقال، عن صدمتها من وفاة الحامد، مؤكدة أن ذلك يكشف عن "وحشية الحكومة السعودية".



وتعتقد الرشيد أن الحامد ينتمي إلى تقليد طويل من الإصلاح الإسلامي، الذي كانت الحكومة السعودية عازمة على قمعه وتجريمه واستهدافه بأكثر الطرق وحشية، خشية أن يكون خطابهم مرغوبا للآخرين.



وتؤكد الرشيد أن مشروع الحامد سيبقى حيا حتى بعد وفاته، "ستبقى لغة الحقوق والاستحقاق شهادة على عباراته الدقيقة ونضاله الشرس، لنقل المملكة العربية السعودية من ملكية مطلقة إلى دولة دستورية".



الرشيد تكشف في مقالها نظرة الحكومة السعودية للمصلحين السلميين من أصحاب الفكر الإسلامي على شاكلة الحامد، وأن السلطة هناك ترى الحامد وزملاءه أخطر عليها من أصحاب الفكر المتشدد الذين يستخدمون السلاح ضدها. مضيفة أن هذا ما يكشفه إصرار السلطة على سجن الحامد الطويل حتى وفاته.