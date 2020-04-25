البرهان يتهم أحزابا سياسية بمحاولة اختراق الجيش السوداني

وبشأن محاكمات رموز النظام السابق قال البرهان: "هناك جهات عدلية منوط بها فتح البلاغات وجمع الأدلة وإجراء العمليات القانونية الرسمية".



ومن المقرر أن يتحدث البرهان في اللقاء، الذي يبث كاملا غدا السبت عن لقائه الأخير مع رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو، حيث تضمن الإعلان الترويجي سؤال المحاور عن طبيعة اللقاء وحجب رد رئيس مجلس السيادة.



هذا وتلقى البرهان في وقت سابق من اليوم، اتصالا هاتفيا من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أعرب فيه عن تمنياته للسودان وشعبه كل تقدم واستقرار.



كما تطرق الزعيمان خلال اتصالهما الهاتفي، لقضايا التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين، والتشاور وتبادل وجهات النظر بشأن بعض القضايا الإقليمية.