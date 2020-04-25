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السبت 25 نيسان 2020 ساعة 14:16
ردّا على اتهامات اميركا حول اطلاق قمر نور..

طهران: من حقنا حيازة التقدم التقني والعلمي

طهران: من حقنا حيازة التقدم التقني والعلمي
وقال ربيعي، في تصريح صحفي أدلى به اليوم السبت، إن التهديدات يطلقها بلد تحوّل الى التهديد الاول للامن العالمي ولن تترك أدنى تأثيرات على عزيمة الشعب الايراني في استمرار نهجه الشرعي.

وردّا على سؤال حول موقف طهران حيال العراقيل والتهم التي يطلقها المسؤولون الاميركيون على ايران، معرباً عن أسفه ازاء هذه المواقف فيما ينبغي لجميع الشعوب التمسك بالتضامن أثناء مكافحة كورونا.

وأكد على ضرورة تحرك المنطقة باتجاه السلام لكي يمكن التغلب على كورونا وحاجة العالم الى الامن الحقيقي والروحي من اجتياز هذه الازمة.

وأعرب عن أسفه لان الاميركيين يمارسون التسقيط، "ونحن نعلم ان اميركا تواجه ظروفاً صعبة بعد تفشي فيروس كورونا وبالتأكيد تسعى الحكومة الاميركية لاسيما رئيسها لممارسة التسقيط بهدف حرف الرأي العام عن فشلها في مكافحة "كوفيد 19" وكذلك الهروب من مسؤولياتها الدولية.

واشار الى ان اميركا تتهم الجمهورية الاسلامية الايرانية بانتهاك قرار مجلس الامن بسبب قيامها بخطوة تقليدية لاتشكل أي انتهاك للقوانين والاعراف الدولية، و"لاشك أنها ستفشل في اثبات هذه التهمة".

وأكد ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعدّ التقدم التكنولوجي في المجالات المدنية والدفاعية المنسجمة مع القوانين الدولية والداخلية في بلدان العالم حقّا أكيداً ولايقبل التساوم.

ووصف اميركا بأنها باتت في المقدمة على صعيد التمييز في تنفيذ القوانين، "لكن تصرفاتها لن تترك أدنى تأثير على عزيمتنا في مواصلة نهجنا القانوني".

ونصح المتحدث باسم الحكومة البلدان الاوروبية اكتساب الدروس والعبر من أحداث الاعوام الماضية وإنهاء منح الاتاوات لهذا المتغطرس وفي هذه الحالة فان العالم سينعم بالامن اثناء اجتياز مرحلة تفشي فيروس كورونا ومابعدها.
رقم : 858877
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