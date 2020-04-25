قائد الثورة الاسلامية يؤكد على ترويج القرآن وتفسيره

وافاد الموقع الاعلامي لقائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي khamenei.ir ، ان سماحته كتب في الرد على رسالة تلقاها من حجة الاسلام محسن قرائتي حول ضرورة ترويج وتفسير القرآن الكريم: بعد السلام.. لقد منحكم الباري تعالى التوفيق ونامل ان يزيدكم في ذلك. انني موافق تماما على العمل من اجل ترويج القرآن الكريم وتفسيره.



وكان حجة الاسلام محسن قرائتي قد وجه رسالة الى قائد الثورة الاسلامية، اكد فيها ضرورة بذل المزيد من الاهتمام من قبل الحوزات العلمية والمبلغين بمسالة ترويج وتفسير القرآن الكريم الى جانب سائر اهتماماتها الفقهية.



واشار قرائتي الى المسابقات الكثيرة التي تجري في مجال تلاوة القرآن الكريم، لافتا الى ضرورة ان يجري معها الاهتمام بتفسير القرآن ايضا.