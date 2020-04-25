حسان دياب: لا نملك ما يسمى بدولة عميقة تمثل فكرة الدولة

فعليا ليس لدينا ما يسمى بدولة عميقة تمثل فكرة الدولة ولا تتاثر بتغيير في السلطة الا من حيث الاداء، انما هناك منظومة عميقة تمثل السلطة بكل مكوناتها ولو تغيرت وجوه الحاضرين"، وتابع: "المطلوب هو فك الارتباط بين الدولة ومصالح السلط وربط الدولة بالمواطن مباشرة وهكذا تبدأ تنقية فكرة الدولة من مفهوم السلطة".



وفي سياق متصل قال دياب ان مؤسسة قوى الامن تمثل الدولة لدى الناس، نعلم أن قوى الأمن الداخلي تواجه تحديات كثيرة وننوه بجهود أفرادها جميعاً وبوزير الداخلية الذي قدم صورة ممتازة عن وزارته، واكد ان البلد امانة بأيديكم وحفظ النظام مسؤوليتكم.



وتابع: " ننوه بالقيادة الحكيمة لقوى الأمن الداخلي التي تعاملت مع الوقائع بمسؤولية وصورة الدولة باهتة في نظر الللبنانيين وغير موجودة فعلاً في عقول الناس والدولة خسرت هيبتها بسبب طعنات عميقة في داخلها".