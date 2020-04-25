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السبت 25 نيسان 2020 ساعة 14:34

هبوط النفط الكويتي الى 14.1 دولار

هبوط النفط الكويتي الى 14.1 دولار
جاء ذلك وفقا للأسعار المعلنة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، حسبما نقلت صحيفة "القبس" المحلية.

وبذلك يواصل النفط الكويتي هبوطه؛ حيث كان عند مستوى 14.72 الأربعاء، و16.99 الثلاثاء.

ويأتي هبوط النفط الكويتي في وقت يواجه فيه الخام بجميع أصنافه عالميا هبوطا حادا مع استمرار أزمة كورونا التي خفضت الطلب على النفط بمعدلات قياسية.

وفي محاولة لوقف النزيف في أسعار النفط، اتفق أعضاء منظمة "أوبك" ومنتجون مستقلون من خارجها، في 13 أبريل/نيسان الجاري، على خفض معدلات الإنتاج من الخام بواقع 9.7 ملايين برميل يوميا اعتبارا من مطلع مايو/أيار ولفترة أولية تنتهي في 30 يونيو/حزيران 2020.

وأفادت تقارير صحفية غربية مؤخرا بأن الكويت تعرضت إلى ضغوطات للإسراع بتخفيض الإنتاج قبل البدء في تطبيق هذا الاتفاق.

إلا أن وزير النفط الكويتي "خالد الفاضل" نفى صحة المعلومات الواردة في هذه التقارير، مؤكدا أن "هذا القرار يعد سياديا"، لافتا إلى أن بلاده "تؤيد العمل الجماعي من خلال التوافق بين الدول داخل منظمة (أوبك) ومن خلال اتفاق (أوبك+)".
رقم : 858884
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