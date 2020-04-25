وزير الصحة اللبناني: الاجراءات الوقائية اصبحت ملزمة بعودة الاختلاط

واوضح حسن اليوم السبت خلال جولة له على المركز الصحي الاجتماعي في الضاحية الجنوبية لبيروت ​، ان ​وزارة الصحة​ لديها 17 فريق ميداني لجمع عينات عشوائية من منطقة بعبدا، وبعد الاطلاع على نتائج العينات في 10 ايار، ناخذ القرار بالنسبة للتعبئة العامة بشكل نهائي.



واعلن ان ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ بدأت بالتعاون اليوم عبر العيادات النقالة لجمع عينات من الميدان. واعتبر انه يجب التمييز بين المشهد المأساوي الذي جرى في العديد من الدول والمشهد الواقعي الذي يتجسد بهذا التعاون، والذي دونه كنا في وضع كارثي. واكد ان حماية المجتمع مسؤوليتنا جميعا.



في السياق مواجهة فيروس الكورونا اعلن محافظ منطقة ​بعلبك الهرمل في شرق لبنان ​ ​بشير خضر أنه مع تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في مخيم الجليل للاجئين الفلسطيينين في بعلبك، إتخذنا كافة الإجراءات المطلوبة وتمّ عزل المخيم بالتعاون مع ​الفصائل الفلسطينية​ و​الأجهزة الأمنية​، مع مراقبة موضوع ​الحجر المنزلي​ فيه، كما أجرينا 94 فحص PCR لكل الأشخاص الذين من المحتمل أنهم اختلطوا مع الحالة المصابة، فأتت 4 نتائج إيجابية فقط.



ولفت خضر إلى أن "في الأيام الماضية تم إجراء 150 فحصًا عشوائيًا في بعلبك على الأشخاص الذين لا يلتزمون بالتعبئة العامة بحكم عملهم وجميع النتائج كانت سلبية"، مشيرًا إلى أن "طبيعة محافظة بعلبك الهرمل ساعدت على الحدّ من إنتشار فيروس كورونا، كون معظم المنازل في المحافظة واسعة وغير متداخلة كما في بيروت وطرابلس مثلا.