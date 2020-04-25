195 وفاة بفايروس كورونا في كيان الاحتلال

وأمس الجمعة، سجل كيان الاحتلال 3 حالات وفاة بـ"كورونا"، وفق وزارة الصحة الإسرائيلية، في حين بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا 15 ألفا و58؛ منها 137 في حالة صحية حرجة.



وصدّقت حكومة الاحتلال على مزيد من التسهيلات وتخفيف القيود على المرافق الاقتصادية المعطلة جراء انتشار وباء كورونا.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت"؛ سمحت السلطات بإعادة فتح العديد من المحلات التجارية التي تقع على الشوارع الرئيسة، باستثناء المراكز التجارية الكبيرة.



وتبدأ التسهيلات اعتبارا من مساء اليوم السبت 25 أبريل/ نيسان الجاري وحتى 3 مايو/ أيار المقبل، وبعدها ستدرس السلطات التصديق على تسهيلات أكبر بناءً على تراجع أعداد المصابين والوفيات.