أحدث العناوين :
الجيش اليمني يسيطر على معسكر اللبنات الإستراتيجي
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
مجمع الفقه السوداني يفتي في موعد حول رمضان في البلاد
روحاني: على الجمیع التكاتف لاجتياز مشاكل البلد
‘‘الفتح‘‘: الكاظمي يقدم مسودة كابينته المعدلة يوم غد
تركيا..إحباط محاولة تسلل لمسلحين من حزب العمال الكردستاني
تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في الأردن
العراق يعيد فتح المنافذ الحدودية مع ايران
لاريجاني يتطلع لمزيد من التآلف بين الامة الاسلامية
الجيش السوري يحذر سكان دمشق من أصوات تفجيرات اليوم
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
25 April 2020
English
Indonesia
فارسی
العربية
اردو
Azəri
Toggle navigation
الصفحة الرئيسية
آسيا
لبنان
سوریا
السعودیة
الیمن
البحرین
العراق
ایران
فلسطین
الامارات
الکویت
قطر
عمان
الاردن
ترکیا
إفریقیا
مصر
تونس
لیبیا
المغرب
السودان
الصومال
الجزائر
موریتانیا
أوروبا
أمریکا
أقسام أخرى
خاص لإسلام تایمز
مقالات وتحلیلات
العالم الإسلامي
الوحدة الإسلامية
الصحوة الإسلامية
دراسات إسلامية
يوم القدس العالمي
أرشیف
تواصل معنا
من نحن
بحث
الصفحة الرئيسية
آسيا
فلسطین
0
السبت 25 نيسان 2020 ساعة 14:54
حماس: واشنطن تشارك الصهاينة في العدوان علينا
وقال قاسم في تصريح صحافي إن "إصرار الولايات المتحدة على مواقفها الداعمة للسياسة الاستعمارية الصهيونية مشاركة فعلية في العدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني، وإصرار من الإدارة الأمريكية على تحدي مشاعر كل مكونات الأمة".
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
858892
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي
البريد الإلكتروني
تعليقك
أرسل
أهم الأخبار
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
قائد الثورة الاسلامية يؤكد على ترويج القرآن وتفسيره
25 نيسان 2020
روحاني: على المواطنين أخذ التحذيرات الصحية على محمل الجد
25 نيسان 2020
التحالف السعودي الإماراتي بالجنوب..هل يلفظ أنفاسه الأخيرة؟
25 نيسان 2020
حفل تلاوة القرآن الكريم بحضور قائد الثورة عبر الفيديو
25 نيسان 2020
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
24 نيسان 2020
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
24 نيسان 2020
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
24 نيسان 2020
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
24 نيسان 2020
ذكرى انكسار مخلب النسر الاميركي في طبس الايرانية
24 نيسان 2020
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
23 نيسان 2020
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
23 نيسان 2020
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
23 نيسان 2020
أحدث العناوين
الجيش اليمني يسيطر على معسكر اللبنات الإستراتيجي
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
مجمع الفقه السوداني يفتي في موعد حول رمضان في البلاد
روحاني: على الجمیع التكاتف لاجتياز مشاكل البلد
‘‘الفتح‘‘: الكاظمي يقدم مسودة كابينته المعدلة يوم غد
تركيا..إحباط محاولة تسلل لمسلحين من حزب العمال الكردستاني
تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في الأردن
العراق يعيد فتح المنافذ الحدودية مع ايران
لاريجاني يتطلع لمزيد من التآلف بين الامة الاسلامية
الجيش السوري يحذر سكان دمشق من أصوات تفجيرات اليوم
موسكو تنتقد بشدة تهديدات امريكا لايران
الغارديان تحذر من مخاطر مصافي نفط المسلحين في سوريا
شاهد.. الحركة تغيب عن صحن الكعبة ومحيط مسجد الحرام
حماس: واشنطن تشارك الصهاينة في العدوان علينا
195 وفاة بفايروس كورونا في كيان الاحتلال
بالفيديو..عبدالله الحامد يخاطب بن سلمان في‘‘يا ايها السجان‘‘
تخفيف بعض قيود كورونا في الهند وباكستان
وزير الصحة اللبناني: الاجراءات الوقائية اصبحت ملزمة بعودة الاختلاط
سياسي مغربي: الإمارات تبتز دولاً للقبول بـ”صفقة القرن”
هبوط النفط الكويتي الى 14.1 دولار
الأكثر قراءة
هل سيقتل إبن سلمان الأميرة بسمة بالكورونا؟
العميد سريع: التصدى لزحفين لقوى العدوان بمأرب والجوف
الحكومة السورية تعلن قرارا جديدا حول أوقات الحظر
هذا موقف تيار ‘‘الحكمة‘‘ العراقي من تشكيل كابينة الكاظمي
النجباء تكشف تفاصيل تحليق للطيران الاميركي فوق بغداد
اعتقال مسؤول التنسيق بين ‘‘الدواعش‘‘ وذويهم بالأنبار العراقية
كرواتيا تمدد فترة قيود كورونا حتى 4 مايو
بري: المجلس النيابي لم يستطع القيام بدوره الرقابي بسبب النظام الطائفي
هنية: "صفحة مؤلمة ومؤسفة" في العلاقات مع السعودية
تراجع سعر برميل الخام الأميركي لأدنى مستوى منذ عقدين
احتجاجات في الولايات المتحدة على أوامر البقاء بالمنازل
مواجهات بين الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة كفر قدوم
ترامب يحرض ميليشياته على مهاجمة المساجد في أمريكا
سلطات الاحتلال تواصل استغلال أزمة "كورونا" لتثبيت أقدامها
'الشابورة المائية' تظهر في اللاذقية
تمديد حالة الطوارئ الصحية في المغرب
بعد هزائمها المتلاحقة .. السعودية عاجزة عن دفع مرتبات مُرتزقتها
السعودية تسجل 1122 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا
صنعاء تدين استئناف بعض الدول بيع الاسلحة لدول العدوان
صندوق النقد: أزمة كورونا هي الأسوأ منذ الكساد العظيم
الأخبار الساخنة
السودان يحل منظمة الدعوة الإسلامية ويصادر ممتلكاتها
لا إصابات جديدة بكورونا في الضفة الغربية
فيديو ينشر لاول مرة للشهيد قاسم سليماني باللغة العربية
لماذا تنفي أمريكا إسقاط طائرتها العسكرية في افغانستان؟
الأكثر بحثًا
كربلاء المقدسة تعلن غدا عطلة رسمية
ليبيا تعلق الدراسة بسبب مخاوف من كورونا
العميد سريع: التصدى لزحفين لقوى العدوان بمأرب والجوف
إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن