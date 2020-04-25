حماس: واشنطن تشارك الصهاينة في العدوان علينا

وقال قاسم في تصريح صحافي إن "إصرار الولايات المتحدة على مواقفها الداعمة للسياسة الاستعمارية الصهيونية مشاركة فعلية في العدوان على حقوق شعبنا الفلسطيني، وإصرار من الإدارة الأمريكية على تحدي مشاعر كل مكونات الأمة".