موسكو تنتقد بشدة تهديدات امريكا لايران

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، أن موسكو تابعت بعناية التصريحات الصادرة بهذا الشأن في الأيام الأخيرة على لسان كبار المسؤولين الأمريكيين، بمن فيهم الرئيس دونالد ترامب الذي قال إنه أمر بتدمير أي زوارق إيرانية تتحرش بالسفن الأمريكية في الخليج (الفارسي).



وأشار ريابكوف إلى أن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وعبر هذه التصريحات "يطمسون عمدا الخط الفاصل بين الحق المشروع في الدفاع عن النفس وبين التهديد باستخدام القوة في الحالات التي لا أساس فيها للجوء إلى هذا الحق".



وذكر الدبلوماسي الروسي أن هذا أسلوب يتسبب في حالة من عدم اليقين في المجتمع الدولي، محملا الولايات المتحدة المسؤولية عن انتهاج سياسة "إثارة الأعصاب" والسعي عمدا إلى دق الأسافين بين أعضاء المجتمع الدولي، باستغلال الاختلافات في تفسيرهم للبنود المذكورة في القانون الدولي.



وحذر ريابكوف من أن خطر نشوب النزاعات في الخليج، وهو منطقة تحظى بأهمية قصوى بالنسبة للأمن الدولي، لا يزال قائما، قائلا: "بطبيعة الحال، ندعو إلى ضبط النفس".