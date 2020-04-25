الجيش السوري يحذر سكان دمشق من أصوات تفجيرات اليوم

وبحسب مصادر قال مصدر عسكري إن "بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري ستقوم اليوم 2020/4/25 بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في القابون شرق دمشق من الساعة 10.00 وحتى الساعة 14.00".