لاريجاني يتطلع لمزيد من التآلف بين الامة الاسلامية

وكتب لاريجاني في برقيات التهنئة الى نظرائه لدى العالم الاسلامي : انه لمن دواعي سروري ان تقبلوا مني احر التهاني بمناسة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الطاعة والابتهال الى الله العلي القدير.



واضاف رئيس البرلمان : ان شهر رمضان، يتيح فرصا ايمانية مغتنمة لتعزيز التماسك والتآلف بين الامة الاسلامية من اجل تجاوز الازمات العالمية والاقليمية.



وتابع : انني على يقين بان تعزيز التماسك والانسجام بين الدول الاسلامية في ظل الظروف الخاصة التي تحكم العالم خلال مرحلة مابعد كورونا، ستؤدي الى مزيد من الامان والاستقرار المستدامين ونمو السلامة على صعيد العالم الاسلامي.



واكد لاريجاني على استعداد مجلس الشورى الاسلامي وترحيبه بتطوير التعاون والتعامل البناء مع سائر البرلمانات الاسلامية وبما يصب في مزيد من التماسك والتآلف للخروج من هذه الازمة العالمية وغيرها من المشاكل التي تحوم بالامة الاسلامية.