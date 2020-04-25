العراق يعيد فتح المنافذ الحدودية مع ايران



وقال رئيس دائرة شؤون المنافذ الحدودية بوزارة الداخلية العراقية عمر الوائلي انه استجابة لطلبات المحافظات الشرقية العراقية لاعادة فتح بعض المنافذ تم تحويل الطلبات الى رئاسة الوزراء لاعادة فتح بعض المنافذ الحدودية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.



واضاف: وافق رئيس الوزراء العراقي على إعادة فتح منافذ شلمجه في محافظة البصرة وزرباطية في محافظة واسط ومندلي في محافظة ديالى لمدة يوم واحد في الاسبوع.



وتابع: إن هذا القرار لم يدخل حيز التنفيذ لحد الآن حيث ينبغي توفير الآليات اللازمة المرتبطة بالخطوات الصحية والارشادات ذات الصلة بهدف مكافحة تفشي فيروس كورونا.



ويشار الى ان الحكومة العراقية اغلقت المنافذ الحدودية مع ايران قبل نحو شهرين في سياق الاجراءات الرامية للحد من تفشي فيروس كورونا.