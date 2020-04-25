تسجيل 3 إصابات جديدة بكورونا في الأردن

وأوضح في إيجاز من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن حالات الإصابة تعود إلى أردنيين اثنين وسائق عربي.



وأعلن جابر تسجيل 6 حالات شفاء جديدة.



وأجري 2569 فحصا في مختلف المناطق السبت، ليرتفع إجمالي عدد فحوص الكشف عن فيروس كورونا إلى 63737 فحصاً.