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السبت 25 نيسان 2020 ساعة 18:02

‘‘الفتح‘‘: الكاظمي يقدم مسودة كابينته المعدلة يوم غد

‘‘الفتح‘‘: الكاظمي يقدم مسودة كابينته المعدلة يوم غد
وكشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان امكانية تقديم رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي المسودة المعدلة لأسماء كابينته الحكومية الى القوى السياسية يوم غد الأحد، مرجحاً تحديد الاربعاء او الخميس المقبلين موعداً لجلسة التصويت على منح الثقة لها.

وقال الفتلاوي إنه "بعد اللقاء الذي جمع القوى السياسية الشيعية مع رئيس الوزراء المكلف امس الجمعة، فانه تم الاتفاق معه على اجراء بعض التعديلات التي من المؤمل ان يقدمها يوم الاحد بشكل كامل الى القوى السياسية"، مرجحا ان "يتم الاربعاء او الخميس المقبلين عقد جلسة منح الثقة للكابينة الحكومية".

وأضاف أن "هنالك ضغوط تم ممارستها بالفترة السابقة على المكلف بغية فرض بعض الاسماء، لكننا في تحالف الفتح والقوى الشيعية عموما راعينا التمثيل المكوناتي بالكابينة الحكومية على ان يكون المرشح مهني وان يتمتع بالنزاهة، خاصة ان هنالك ملفات ضاغطة كثيرة على الحكومة ومن بين تلك ملفات الموازنة ووباء كورونا والملف السياسي والاقتصادي".

ولفت الفتلاوي، إلى ان "هنالك وجهات نظر كانت ببعض اسماء المرشحين مطالبة بتعديلها كونها كانت دون مستوى الطموح، ومن المؤمل ان تقدم مسودة جديدة للاسماء المرشحة يوم غد من قبل الكاظمي بعد تعديلها"
رقم : 858928
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