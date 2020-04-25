روحاني: على الجمیع التكاتف لاجتياز مشاكل البلد

طهران (اسلام تايمز )- قال رئيس الجمهورية حسن روحاني ان الدولة تتحمل عبئا كبيرا ولكن بفضل الله اوجدنا ظروفا متوازنة بين طهران وباقي المحافظات الايرانية منوها الى انه على الجمیع التكاتف من اجل اجتياز المشاكل السائدة في البلاد .