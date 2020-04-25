قائد القوة البرية للحرس يشيد بجهود الكوادر الطبية في مواجهة كورونا

طهران (اسلام تايمز) - أعرب قائد القوة البرية التابعة لحرس الثورة الاسلامية، يوم السبت، عن تقديره وإشادته بجهود القادة والمسؤولين والكوادر الطبية في طبابة القوة البرية للحرس، في مواجهة كورونا.