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السبت 25 نيسان 2020 ساعة 19:08
قائد القوة البرية للحرس يشيد بجهود الكوادر الطبية في مواجهة كورونا
وفي بيان بمناسبة أسبوع الصحة، أعرب العميد محمد باكبور عن تقديره وإشادته بجهود القادة والمسؤولين والكادر الطبي والمنتسبين في طبابة القوة البرية للحرس الثوري في مكافحة فايروس كورونا.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
858951
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