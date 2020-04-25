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السبت 25 نيسان 2020 ساعة 19:10

اللواء سلامي: آية الله أميني كان منارة للجيل الجديد

اللواء سلامي: آية الله أميني كان منارة للجيل الجديد
واعرب اللواء سلامي في بيان عن مواساته وتعازيه لرحيل آية الله ابراهيم اميني العضو البارز بمجلس خبراء القيادة وأحد انصار الامام الخميني (رض) وقائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي.

واكد ان الجهود المخلصة والمؤثرة لهذا العالم الجليل في اعلاء كلمة الإسلام ونشر المعارف في مختلف المجالات العلمية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وخاصة في الحوزات والجامعات، هي إرث قيم لهذه الشخصية الثورية والملتزمة بمبدأ الولاية، ومنارة للجيل الجديد وطلبة العلوم الدينين وعلماء الدين، وستلبي الاحتياجات الفكرية والثقافية للمجتمع الإسلامي في الحاضر والمستقبل.

وقدم اللواء سلامي بهذه المناسبة تعازيه الى قائد الثورة الاسلامية والحوزات العلمية وأسرة الفقيد السعيد، داعيا الباري تعالى ان يتغمده برحمته الواسعة، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
رقم : 858952
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