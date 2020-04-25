الصفحة الرئيسية
0
السبت 25 نيسان 2020 ساعة 20:15

الجزائر.. شفاء المصابين بكورونا الذين خضعوا للكلوروكين

الجزائر.. شفاء المصابين بكورونا الذين خضعوا للكلوروكين
وأكد رئيس مصلحة الأمراض المعدية بالمؤسسة الإستشفائية العمومية ببوفاريك (البليدة) الدكتور محمد يوسفي، أنه ومنذ 23 مارس، شفيت أكثر من 300 حالة إصابة بكوفيد-19 على مستوى هذه المؤسسة، وأضاف أن أكثر من 150 حالة غادروا المستشفى بعد التعافي التام.

وأفاد يوسفي بأن بعض المصابين خضعوا للعلاج بالكلوروكين وفي حالات أخرى بالمضادات الفيروسية.

وأوضح أن نسبة 90 بالمائة من الحالات التي خضعت لهذا العلاج أثبتت استجابتها التامة لهذا البرتوكول الذي أوصت به وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مؤكدا أن التحاليل المخبرية الأخيرة لهذه الحالات أثبتت تعافيها تماما من الفيروس.

من جهتها، أكدت البروفسورة نسيمة عاشور رئيسة مصلحة الأمراض المعدية بمؤسسة الهادي فليسي بالقطار الاستشفائية في الجزائر العاصمة، الاستجابة التامة للمصابين بـ'كوفيد 19" الذين يخضعون للعلاج بالكلوروكين والمضادات الفيروسية.

كما كشف المدير العام لمعهد الصحة العمومية عضو لجنة رصد ومتابعة تفشي فيروس كورونا البروفسور لياس رحال، أن بروتوكول العلاج بالكلوروكين الذي صادقت وزارة الصحة على استعماله لفائدة المصابين بفيروس كورونا، قد أثبت نجاعته لدى معظم الحالات.

وأشار إلى أن عدد المرضى الذين استفادوا من هذا العلاج منذ 24 مارس، بلغ عددهم 5433 حالة، 69.4 بالمائة تلقت علاجا بدواء الكلوروكين لمدة أقصاها 10 أيام.

وأوضح أن نسبة 21.3 بالمائة من العينة المذكورة تلقت العلاج بالكلوروكين لمدة تراوحت ما بين 5 إلى 6 أيام، ونسبة 1.8 بالمائة فقط تلقت هذا العلاج لمدة تراوحت بين يوم واحد و5 أيام.
رقم : 858957
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
قائد الثورة الاسلامية يؤكد على ترويج القرآن وتفسيره
قائد الثورة الاسلامية يؤكد على ترويج القرآن وتفسيره
25 نيسان 2020
روحاني: على المواطنين أخذ التحذيرات الصحية على محمل الجد
روحاني: على المواطنين أخذ التحذيرات الصحية على محمل الجد
25 نيسان 2020
التحالف السعودي الإماراتي بالجنوب..هل يلفظ أنفاسه الأخيرة؟
25 نيسان 2020
حفل تلاوة القرآن الكريم بحضور قائد الثورة عبر الفيديو
حفل تلاوة القرآن الكريم بحضور قائد الثورة عبر الفيديو
25 نيسان 2020
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
24 نيسان 2020
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
24 نيسان 2020
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
24 نيسان 2020
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
24 نيسان 2020
ذكرى انكسار مخلب النسر الاميركي في طبس الايرانية
ذكرى انكسار مخلب النسر الاميركي في طبس الايرانية
24 نيسان 2020
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
السعودية... ثمن العمالة.. رصاصة وحمالة
23 نيسان 2020
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
الهجوم على الحكومة اللبنانية بين الاستغلال السياسي ومطالب المواطنين
23 نيسان 2020
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
روحاني : جهود الحکومة منصبة لتحویل قفزة الانتاج الی واقع عملي
23 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن