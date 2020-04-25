القوات السورية تطلق عملية لإنهاء الفلتان الأمني في صلخد بالسويداء

وبحسب مصادر أسفرت العملية عن إلقاء القبض على عدد من الخارجين عن القانون والمطلوبين بجرائم قتل وخطف وسلب ومصادرة كميات من الأسلحة والذخائر كانت بحوزتهم.



وذكر مصدر في قيادة شرطة السويداء أن العملية تشارك فيها قوات المهام الخاصة وحفظ الأمن والنظام والأمن الجنائي والوحدات الشرطية بمنطقة صلخد بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختصة والأهالي بهدف وضع حد لتمادي الخارجين عن القانون في المدينة وإنهاء حالات الخطف والسلب والقتل التي تحدث فيها وتزرع الخوف والقلق والتوتر بنفوس الأهالي.



وأشار المصدر إلى أن العملية أسفرت عن تسليم عدد من المطلوبين أنفسهم تحت ضغط من الأهالي وتمت مصادرة كميات متنوعة من الأسلحة والذخيرة ووثائق وهويات تعود لأشخاص مخطوفين سابقاً من منزل أحد متزعمي هذه العصابات إضافة إلى مصادرة سيارتين كانتا تستخدمان في عمليات السلب والخطف وتنفيذ الجرائم.



ولفت المصدر إلى أن العملية لا تزال متواصلة وستتم ملاحقة باقي المطلوبين حتى إلقاء القبض عليهم منوهاً بتعاون الأهالي في تقديم المعلومات والضغط على المطلوبين لتسليم أنفسهم بما يسهم في تعزيز أمن واستقرار منطقتهم.