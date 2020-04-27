طهران: اطلاق القمر ‘‘نور‘‘ استعرض ابعاداً جديدة من قدراتنا الدفاعية

وفي رسالة بعثها الى قائد القوة الجوفضائية لحرس الثورة الاسلامية العميد امير علي حاجي زادة، هنأ اللواء رشيد بمناسبة الاطلاق الناجح للقمر الصناعي "نور" وقال، انه وعلى اعتاب شهر الضيافة الالهية وذكرى تاسيس حرس الثورة الاسلامية، فان نجاح الجنود المضحين للجمهورية الاسلامية الايرانية في اطلاق القمر الصناعي "نور" الباعث على الفخر والذي يعد انجازا وطنيا كبيرا وتطورا جديدا على الصعيد الفضائي للبلاد، قد استعرض ابعادا جديدة من قدرات البلاد الدفاعية واطلاق التحدي امام الاعداء.



واعتبر ان ما يضاعف الشعور بالفخر هو ان هذا الانجاز الكبير تحقق للمرة الاولى (اطلاق قمر صناعي عسكري) وباستخدام صاروخ حامل للاقمار الصناعية مصنع على يد العلماء والباحثين الاعزاء في حرس الثورة الاسلامية.