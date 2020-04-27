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الاثنين 27 نيسان 2020 ساعة 07:21

بريطانيا تكشف عن موعد تخفيف قيود الإغلاق بسبب كورونا

بريطانيا تكشف عن موعد تخفيف قيود الإغلاق بسبب كورونا
ونقلت صحيفة "تليغراف" البريطانية، عن مصدر مقرب من وزير الخارجية قوله، "إن جونسون يعتزم تخفيف إجراءات العزل والقيود في بريطانيا نهاية الأسبوع الأول من شهر مايو/آيار المقبل.

وأكد المصدر، "أنه في يوم 7 مايو المقبل ستكون الحكومة ملزمة بموجب القانون بمراجعة إجراءات الحجر الصحي، ولكن إذا كان رئيس الوزراء البريطاني، يريد تغيير القيود قبل هذا الموعد النهائي أو على الأقل الإبلاغ عن شيء ما، فيمكنه القيام بذلك في وقت سابق".

كانت الحكومة أعلنت يوم الأحدـ أن جونسون سيعود للعمل اليوم الاثنين.

وقال وزير الخارجية دومينيك راب الذي كان ينوب عنه في غيابه إن جونسون "يتوق للذهاب" إلى عمله.

وأمضى جونسون أسبوعا في المستشفى، للعلاج من مرض (كوفيد-19) الناجم عن فيروس كورونا، وأسبوعين للتعافي بمقره الريفي.

هذا وسجلت المملكة المتحدة أكثر من 154 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد-19)، توفي منهم ما يقارب 21 ألف شخص. وتعافى فقط 778 حالة، وفقا لإحصائيات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.
رقم : 859192
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