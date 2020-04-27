الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 27 نيسان 2020 ساعة 07:23

حاكم مصرف لبنان يصدر تعميما بشان سعر الليرة

حاكم مصرف لبنان يصدر تعميما بشان سعر الليرة
وجاء في "تعميم وسيط رقم 553"، الذي حمل توقيع سلامة وتاريخ 27/4/2020، أي اليوم الاحد: "إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70 منه، وبناء على القانون رقم 347 تاريخ 2001/8/6? المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المواد 13 و16 و18 و19 و20 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 2001/9/27 وتعديلاته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة، ونظرا لارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية بطريقة غير مبررة في الايام القليلة الأخيرة، وبما أنه من الضروري تنظيم عمليات الصرف التي تقوم بها مؤسسات الصرافة حماية لاستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وذلك محافظة على الأمن الاجتماعي وعلى القوة الشرائية للبنانيين سيما ذوي الدخل المحدود، وبما أنه يقتضي اتخاذ الاجراءات الكفيلة للحؤول دون استغلال حرية التداول بالعملات الاجنبية، وبناء على الصلاحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا إلى مبدأ استمرارية المرفق العام، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يضاف إلى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار الأساسي رقم 7933 تاريخ 2001/9/27 المادة الثامنة عشرة التالي نصها:

المادة الثامنة عشرة: على مؤسسات الصرافة كافة، تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والادارية، سيما المنصوص عليها في المواد 16 و18 و20 من القانون رقم 347 تاريخ 2001/8/6، بحق المخالفين:

1- التقيد، استثنائيا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل.

2ـ الامتناع عن اجراء أية عملية صرف لا تراعي الحدد الأقصى المشار إليه في البند (1) من ھذه المادة أوأي تعديل لاحق له وفقا لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعملات الأجنبية والمنشأة بموجب القرار الأساسي رقم 13216 تاريخ 2020/4/3.

3- عدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية".
رقم : 859194
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
كورونا وأهمية التعبئة العامة...نموذج محور المقاومة الفعال
كورونا وأهمية التعبئة العامة...نموذج محور المقاومة الفعال
الصمود اليمني عصي على مكائد الأعداء
الصمود اليمني عصي على مكائد الأعداء
27 نيسان 2020
تمردٌ وشيك .. والكيان الصهيوني يدقُّ ناقوس الخطر
تمردٌ وشيك .. والكيان الصهيوني يدقُّ ناقوس الخطر
27 نيسان 2020
الدور الأمريكي في نقل ‘‘الدواعش‘‘ من سوريا الى الانبار
الدور الأمريكي في نقل ‘‘الدواعش‘‘ من سوريا الى الانبار
27 نيسان 2020
'البطش'.. بعض أعمال إبن سلمان في شهر رمضان
25 نيسان 2020
قائد الثورة الاسلامية يؤكد على ترويج القرآن وتفسيره
قائد الثورة الاسلامية يؤكد على ترويج القرآن وتفسيره
25 نيسان 2020
روحاني: على المواطنين أخذ التحذيرات الصحية على محمل الجد
روحاني: على المواطنين أخذ التحذيرات الصحية على محمل الجد
25 نيسان 2020
التحالف السعودي الإماراتي بالجنوب..هل يلفظ أنفاسه الأخيرة؟
25 نيسان 2020
حفل تلاوة القرآن الكريم بحضور قائد الثورة عبر الفيديو
حفل تلاوة القرآن الكريم بحضور قائد الثورة عبر الفيديو
25 نيسان 2020
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
روحاني : تطوير الحكومة الإلكترونية ضرورة حيوية للبلاد
24 نيسان 2020
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
استمرار التوترات العسكرية بين الهند وباكستان
24 نيسان 2020
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
أمريكا تقضم المزيد من آبار النفط شرق الفرات
24 نيسان 2020
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
أيام سوداء يعيشها تحالف العدوان السعودي بشمال غرب ‘‘مأرب‘‘
24 نيسان 2020

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الكاظمي: الكابينة جاهزة وسيكون لنا حوار جاد مع اميركا
زنكنة : العمل جار بمشروع تصدير النفط الخام عبر بحر عمان
قوى العدوان ترتكب 77 خرقا لاتفاق التهدئة في الحديدة
بدء انتخابات عامة في كوريا الجنوبية في ظل كورونا
النظام البحريني ينتقم من معتقلين بسبب حديثهما عن أوضاع السجن