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الاثنين 27 نيسان 2020 ساعة 07:26
مجموعة قصائد 'في ضيافة الرحمن'..

ضيافَةُ اللهِ تدعونا لِمرحَمَةٍ

ضيافَةُ اللهِ تدعونا لِمرحَمَةٍ
ضيافَةُ اللهِ تدعونا لِمرحَمَةٍ
أهَلّهُ اللهُ بالغفرانِ والكرَمِ
شهرَ الصيامِ وشهرَ اللُّطفِ والنِّعمِ
رَمضانُ قد جاءَ مشفوعًا بكلِّ هدىً
يا ربَّنا نجِّنا فيهِ من السقَمِ
ضيافَةُ اللهِ تدعونا لِمرحَمَةٍ
والبذلِ باليُسْرِ للقربى وللرَّحِمِ
وللمساكينَ والفقراءِ تزكيةً
فهم رعايا إلهِ الطورِ والقلَمِ
لِوحدةٍ تُرهِبُ الطغيانَ قاطبةً
وتزدري الظلمَ والمهووسَ بالنِّقَمِ
إلهَنا يا جزيلَ العفوِ جُدْ كرَمًا
بكلِّ خيرٍ وأنقِذنا من الظُلَمِ
بجاه طه وآلِ البيتِ سادتِنا
سدِّد بيارقَنا دَفعًا عن الحُرَمِ
يا إخوةَ الودِّ هذا شهرُ رَحمتِنا
واللهُ ينصُرُ مَن ذادُوا عن الذّمَمِ
بَني نبيِّ الهدى انتمْ مفاخرُنا
يا آلَ احمد والكرارِ والشِّيَمِ
وانما النُبْلُ يجري مِن مناهلِكُم
والخيرُ يأتي رِضىً من خِيرةِ النَسَمِ
أنعِمْ برمضانَ للملهوفِ جائزةٌ
تروي شرايينَنا مِن طاهرِ القِيَمِ
والمخبِتونَ ذوو اُنسٍ بطلعَتِهِ
والوالهون لفي شوقٍ إلى الكرَمِ
والصابرونَ على اللّأواءِ تخنُقُهم
من وجدِهم عَبرةٌ تَوقًا إلى الحَكَمِ
إلى الذي يفتَحُ الآفاقَ طائعةً
ويحكمُ الخلقَ حُكمًا غيرَ منهَزِمِ
في شهرِ رمضانَ يجزي أيَّنا هِمَمٌ
عند النزالِ ومَن في البأسِ لم يَنَمِ
جنودُهُ صفوةُ الأخيارِ ألويةً
تحرِّرُ الأرضَ من جَورٍ ومن ألَمِ

(المقطع الثاني)
يا ربَّنا ندعوكَ في وَلَهٍ
رمضانُ جاءَ وقرَّبَ الأمَلا
والنفسُ تائقةٌ لهُ هَلَلا
تَستمْطِرُ الأرواحُ منه رضىً
من خالقِ الاكوانِ مُنتَهَلا
طوبى لِمن ربحَ الثوابَ بهِ
وسعى إلى الاصلاحِ مُمتثِلا
واشاعَ في الآفاقِ مكرُمةً
ومحبّةً والخيرَ مُتَّصِلا
يا ربَّنا ندعوكَ في وَلَهٍ
فالخوفُ خيَّمَ والبَلا نزَلا
هذا الوباءُ أقضَّ مَضجَعَنا
وغدا الانامُ بقَهرِهِ شلَلَا
فأغثْ بِحَولِكَ سيدي أُمَمًا
بجزيلِ فضلِكَ واهِباً أملا
ربّاهُ أسعِفنا بكاشفةٍ
أملًا يُنوِّرُ للورى السُبُلا
دانتْ لكَ الأنسامُ خالقَنا
ولكَ الإيابُ إلهَنا نُزُلا
فالعالَمُونَ مُرادُهم فرجٌ
يستجلِبُ الرَحَماتِ والهَطَلا
(المقطع الثالث)
شهرُ الصيامِ صحيفةٌ لمآثرٍ
بكَ يا إلهي لا بغيركَ نَغنَمُ
فاصفحْ إلهَ الكونِ إنا ظُلَّمُ
واجعلْ مرابِعَنا مناهلَ رَحمةٍ
والوُدَّ في أرجائِنا يَتكلَّمُ
رمضانُ جاءَ وإنّ عندي مَطلباً
وهو المضيّ الى سبيلٍ يُكرِمُ
والأرضُ تزخرُ بالسلامِ محبةً
والاتّحادُ حُشودُهُ تتبرعَمُ
لا خيرَ إن صرَعَ الخلافُ اُخوَّةً
يَحتاجُها المستبسِلُ المتألِّمُ
أو أن يسودَ على العبادِ مُخادعٌ
فيهُدَّ شوكةَ اُمّةٍ تتقدّمُ
شهرُ الصيامِ صحيفةٌ لمآثرٍ
رمضانُ شهرٌ فيه ما يُستلهَمُ
بدرٌ وفتحٌ قد أتاحا نهضةً
والقدرُ فيهِ إلى الخلائقِ مغنَمُ
إيهٍ عبادَ اللهِ شِيدوا وحدةً
وتأهبوا يا إخوتي وتحزّموا
لا تيأسوا إن طالَ عهدُ جهادِكم
أبدًا ولا تهِنوا ولا تستسلموا
رقم : 859198
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