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الاثنين 27 نيسان 2020 ساعة 07:30

تخفيف قيود العزل والابقاء على حظر التجول في سوريا

تخفيف قيود العزل والابقاء على حظر التجول في سوريا
وطالب المجلس جميع الوزارات البدء بإعادة دوام العاملين بشكل تدريجي، على أن تستمر نسبة الدوام 40 في المئة هذا الأسبوع، وزيادة نسبة الدوام تدريجيا وحسب المديريات الأكثر احتياجا لإنجاز العمل وخاصة ما يتعلق بمعاملات المواطنين.

وذكرت صفحة رئاسة مجلس الوزارء، أن المجلس كلف المحافظين بالتوسع بإقامة الأسواق الشعبية في المناطق والمدن والبلدات “ليتسنى للمزارعين عرض منتجاتهم بشكل مباشر إلى المستهلكين وبيعها بأسعار منافسة وكسر كافة حلقات الوساطة والاحتكار مع التشدد بتطبيق الشروط الصحية في هذه الأسواق”.

واعتمد المجلس خطة وزارة الصحة لاستقبال العائدين من جميع الدول “وتأمين متطلباتهم ومراكز الحجر الصحي التي أصبحت جاهزة لوضع القادمين بالحجر لمدة 14 يوما بهدف التأكد من سلامتهم وبما يحقق شروط السلامة الصحية”.
رقم : 859201
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