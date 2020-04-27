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الاثنين 27 نيسان 2020 ساعة 07:34

موسكو: اميركا تنتهج سلوكا منافقا تجاه ايران

موسكو: اميركا تنتهج سلوكا منافقا تجاه ايران
كتب اوليانوف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" : ان الاميركيين يرون بان اطلاق القمر الصناعي العسكري من قبل ايران ينتهك قرار مجلس الامن الدولي (2231) الا ان النقطة الرئيسية هي ان مساعي واشنطن تاتي في مسار تقويض هذا القرار (بالخروج من الاتفاق النووي).

واضاف: ان هذه الاجراءات والتصريحات تشير الى ان اميركا تنتهج سلوكا منافقا ومعايير مزدوجة (في العلاقات الدولية).
كما أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا يوم الخميس بشان نجاح إيران في اطلاق القمر الصناعي "نور1" أن هذا الإجراء لا يتناقض مع قرارات مجلس الأمن بشأن البرنامج النووي الإيراني.

بدوره اعتبر رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي (البرلمان) ليونيد سلوتسكي، خطوة طهران في اطلاق القمر الصناعي العسكري "نور-1" بانها لا تتناقض اطلاقا مع القرار الصادر عن مجلس الامن الدولي 2331 حول الاتفاق النووي عام 2015 .

واضاف سلوتسكي في تصريح له الخميس، ان مفهوم القمر الصناعي العسكري لا يعني حمل الاسلحة العسكرية ولا ينبغي تصور مثل هذا الامر ازاء الخطوة الفضائية الايرانية.

كما رفض رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي (مجلس الشيوخ الروسي) كنستانتين كاساتشوف، مزاعم اميركا القاضية بان ايران انتهكت القرار 2231 الصادر عن مجلس الامن الدولي بسبب اطلاقها القمر الصناعي العسكري "نور-1".

وقال كاساتشوف في تصريح للصحفيين الاربعاء في موسكو، لا يوجد اي قرار ملزم لايران بعدم القيام بهذا العمل.

واضاف، ان تصريحات المسؤولين الايرانيين حول اطلاق القمر الصناعي العسكري "نور-1" والذي لا ينتهك قرار مجلس الامن الدولي، صائبة لانها لا تحمل معدات نووية.

واكد السناتور الروسي قائلا، انه ينبغي الانتباه الى ان مفهوم القمر الصناعي العسكري لا يعني انه مزود بالسلاح.

وأطلق قمر "نور" الإصطناعي من قبل الحرس الثوري كأول قمر صناعي عسكري للجمهورية الإسلامية الإيرانية يوم الأربعاء الماضي بنجاح واستقر في مداره على بعد 425 كم عن الارض.
رقم : 859202
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