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الاثنين 27 نيسان 2020 ساعة 08:43

سيئول: لم نرصد أي تحركات غير عادية في كوريا الشمالية

سيئول: لم نرصد أي تحركات غير عادية في كوريا الشمالية
وقال كيم يون تشول، وزير الوحدة الكوري الجنوبي، المسؤول عن التواصل مع كوريا الشمالية، خلال منتدى مغلق أمس الأحد، إن الحكومة لديها قدرات استخباراتية تتيح لها أن تجزم بثقة أنه لا يوجد شيء غير عادي يحدث.

وينفي هذا التصريح ما ورد أمس في تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" التي تحدثت عن وجود مؤشرات على أن حالة من الرعب تسود العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ، مع تعطل حركة القطارات في البلاد، وسط شائعات عن وفاة كيم جونغ أون.

وتأتي تصريحات وزير الوحدة الكوري الجنوبي بعد تأكيد مسؤول آخر في سيئول، هو تشونغ إن مون، مستشار رئيس كوريا الجنوبية للسياسة الخارجية، أن كيم "على قيد الحياة وفي وضع جيد".

وراجت شائعات وتكهنات بشأن صحة كيم بعد عدم مشاركته في احتفال رسمي بارز في 15 أبريل، ولم يظهر بشكل علني منذ ذلك الوقت.

ورجحت وسائل إعلام كورية جنوبية الأسبوع الماضي، أن يكون كيم خضع لجراحة في شرايين القلب، أو أنه في عزلة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ومرة أخرى لم تعرض وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية اليوم الاثنين، أي صور جديدة لكيم ولم تذكر مكان وجوده.

لكنها نشرت تقارير عن إرساله رسالة شكر للعمال الذين يبنون منتجعا سياحيا في منطقة وونسان، التي ذكرت بعض وسائل الإعلام الكورية الجنوبية أنه ربما موجود فيها.
رقم : 859215
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