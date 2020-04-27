رفع الحظر بالكامل عن حيين تجاريين في إمارة دبي

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، إن اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث اتخذت القرار نظرا لعدم تسجيل حالات جديدة لفيروس كورونا في الحيين خلال اليومين الماضيين، وأضاف أن ما يربو على 6000 فحص تم إجراؤها لسكان راس ونايف في أقل من شهر.





وقلصت دبي يوم الجمعة الحظر في الإمارة ليستمر من العاشرة مساء وإلى السادسة صباحا، واتخذت الآن نفس الخطوة في حيي الراس ونايف بعد إغلاقهما في إطار جهود احتواء انتشار الفيروس.



وسجلت الإمارات أكثر من 10300 إصابة و76 حالة وفاة بالفيروس، في ثاني أعلى عدد بالمصابين بين دول مجلس التعاون بعد السعودية.