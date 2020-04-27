تقلبات جوية وأمطار مع انخفاض للحرارة بهذه المناطق بالعراق

واشار المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على {الفيسبوك} الى" اندفاع الكتلة الهوائية المعتدلة تدريجيا نحو مدن البلاد كافة مسببة تدني في درجات الحرارة من الليلة الماضية ونهار اليوم وتستمر متقلبة غير مستقرة مابين انخفاض وارتفاع للايام المقبلة، اما الرياح ستكون غير مستقرة ومتقلبة في الاتجاه والسرعة، اذ ستكون شمالية غربية في الفرات الاوسط والجنوب وجنوبية غربية خفيفة السرعة في المدن الشمالية والغربية".



وتابع" الثلاثاء ستكون الرياح متقلبة الى جنوبية شرقية في الجنوب ومتقلبة في باقي المدن"، مشيرا الى" عودة فرص التقلبات الجوية والامطار مع حالة جوية جديدة يبدأ تأثيرها يوم الثلاثاء مساءً على مدن الجنوب والفرات الاوسط، تمتد الى باقي مدن البلاد صباح او نهار يوم الاربعاء"، مستدركاً" التحديثات متفاوتة لكون الفترة ربيعية متقلبة"