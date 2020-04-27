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الاثنين 27 نيسان 2020 ساعة 08:48

كورونا يضرب مراكز إيواء العمالة الوافدة في الكويت

كورونا يضرب مراكز إيواء العمالة الوافدة في الكويت
وأشارت الوزارة، إلى أنه "جرى تطبيق الحجر الصحي على بقية العمال في المدرسة، ويتجاوز عددهم 111 عاملا".

وتابعت: "الفرق الطبية تعاملت كذلك مع 3 إصابات بكورونا في مدرستين بالرميثية خصصتا لإيواء مخالفي قانون الإقامة والعمل مؤخرا، قبيل ترحيلهم".

وأكدت، أن "إحدى الإصابات تعود لمقيم مصري، والأخريين لهنديين، منوهة باتخاذ الإجراءات الخاصة بعزل المخالطين وفحصهم".

من جهته، أعلن وزير الصحة باسل الصباح أمس السبت، شفاء 150 حالة مصابة بكورونا ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في البلاد إلى 806 حالات.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بكورونا في الكويت حتى أمس السبت الى 3075، وسجلت 20 حالة وفاة.
رقم : 859219
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