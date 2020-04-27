ليبيا تستقبل الدفعة الأولى من مواطنيها العالقين في مصر

وأشار المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، إلى أنه سيتم وضع سكان طبرق في فنادق دار السلام، وباب طبرق، وزين.



وأضاف: سيتم وضع سكان بلديتي امساعد وبئر الأشهب في فنادق الجمل، واستراحة الطرق السريعة.