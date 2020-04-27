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الاثنين 27 نيسان 2020 ساعة 08:51
ليبيا تستقبل الدفعة الأولى من مواطنيها العالقين في مصر
وأشار المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، إلى أنه سيتم وضع سكان طبرق في فنادق دار السلام، وباب طبرق، وزين.
وأضاف: سيتم وضع سكان بلديتي امساعد وبئر الأشهب في فنادق الجمل، واستراحة الطرق السريعة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
859220
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