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الاثنين 27 نيسان 2020 ساعة 09:56

كوريا الجنوبية: كيم جونغ أون حيّ وبصحة جيدة

كوريا الجنوبية: كيم جونغ أون حيّ وبصحة جيدة
وقال المستشار مون شونغ-إين، إن "موقف حكومتنا حازم"، مضيفاً لقناة "سي إن إن" الأميركية أن "كيم جونغ أون حي وصحته جيدة".

وتابع أن الزعيم الكوري الشمالي يقيم منذ 13 نيسان في وونسان على الساحل الشرقي للبلاد، مؤكداً أنه "لم يرصد أي نشاط مشبوه حتى الساعة".

وتضاعفت الشائعات في الأيام الأخيرة حول صحة كيم بعد غيابه عن احتفالات ذكرى ميلاد مؤسس النظام الكوري الشمالي وجد الزعيم كيم إيل سونغ في 15 نيسان.

وظهر كيم للمرة الأخيرة في 11 نيسان خلال اجتماع للمكتب السياسي للحزب الحاكم، ثم في جولة تفقدية لقاعدة جوية، تحدثت عنها وسائل إعلام رسمية في 12 نيسان.

وكان مصدر صحفي قد ذكر أن الزعيم الكوري الشمالي خضع في نيسان لعملية جراحية بسبب معاناته من مشاكل في شرايين القلب، وأنه يمضي فترة نقاهة في محافظة بيون غان في الشمال.

وقال المصدر إن كيم خضع لعلاج بشكل طارئ بسبب مشاكل مرتبطة "بتدخينه الشديد وبدانته وإرهاقه".

وقللت كوريا الجنوبية، التي لا تزال عملياً بحالة حرب مع كوريا الشمالية، من أهمية تلك الأخبار.

كما نقلت شبكة أخبار أمريكية عن مسؤول أميركي قوله إن واشنطن "تدرس معلومات" تفيد بأن كيم جونغ أون "بحالة شديدة الخطورة نتيجة لعملية جراحية".

غير أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد اعتبر الخميس أن المعلومات المتعلقة بتدهور صحة كيم على الأرجح "خاطئة".

وأفادت صحيفة رسمية كورية شمالية ،اليوم الاثنين، أن كيم أرسل رسالة شكر لعمال المشروع السياحي الضخم في وونسان كالما.
رقم : 859236
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