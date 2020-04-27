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الاثنين 27 نيسان 2020 ساعة 11:27
غارات وهمية لطيران العدو في سماء جنوب لبنان
وحسب مصادر صحفية لبنانية، شهدت مدينة صيدا وشرقها فجرا تحليقا للطيران الإسرائيلي منفذا غارات وهمية كثيفة.
مصدر :
اسلام تایمز
رقم :
859262
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