صادرات إيران السنوية للعراق تسجل 8.9 مليار دولار

وأوضح كمالي أردكاني ،في تصريح اليوم الاثنين، بأن حجم الصادرات للعراق شهد زيادة بنسبة 29 بالمئة الى 25 مليون طن.



وأشار الى أن العراق استحوذ على 21 بالمئة من صادرات ايران وجاء في المرتبة الثانية بعد الصين في الفترة المذكورة.



ولفت أن ايران والعراق يستهدفان تحقيق مستوى 20 مليار دولار للتبادل التجاري حتى عام 2021.



وبيّن أردكاني أن من السلع ذات القابلية التصديرية العالية لهذا البلد الجار، الادوية والمعدات الطبية والمنتجات البلاستيكية والبلاط والسراميك ومنتجات الصلب والكابلات والاجهزة المنزلية والالكترونية والانابيب والمواد الانشائية والسجاد والمعدات الصناعية والالبان وقطع غيار السيارات والمعدات الزراعية وغيرها.