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الاثنين 27 نيسان 2020 ساعة 13:40

السعودية تخفض إنتاج النفط قبل بدء تطبيق صفقة 'أوبك+'

السعودية تخفض إنتاج النفط قبل بدء تطبيق صفقة
وتقوم شركة النفط الحكومية السعودية "أرامكو" بتخفيض الإنتاج من 12 مليون برميل يوميا إلى 8.5 مليون برميل.

ووفقا للمصدر فإن "أرامكو" يمكنها الوصول إلى 8.5 مليون برميل يوميا، وهو المستوى المستهدف الوصول إليه بموجب اتفاق "أوبك+"، قبل 1 مايو المقبل، وهو موعد بدء تطبيق تخفيضات الإنتاج.

وبموجب اتفاق "أوبك+"، الذي تم التوصل إليه في 12 أبريل الجاري، فإن الدول المشاركة في الاتفاق ستخفض إنتاجها في شهري مايو ويونيو من العام الجاري بواقع 9.7 مليون برميل يوميا.

وكمؤشر على أهمية اتفاق "أوبك+"، تقول "بلومبرغ" إنه بسبب إنتاج النفط الزائد على الطلب فإن مخزونات الخام العالمية تزداد أسبوعيا بواقع 50 مليون برميل، وإذا استمر الوضع هذا فإن المخزونات ستمتلئ بحلول يونيو المقبل.

والسعودية ليست الدولة الوحيدة من مجموعة "أوبك+"، التي بدأت بتطبيق تخفيضات الإنتاج قبل موعدها المحدد، حيث تحدثت الكويت والجزائر ونيجيريا عن اتخاذ خطوة مماثلة.
رقم : 859281
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