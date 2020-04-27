أوقاف غزة ترد بشأن فتح المساجد نهاية الاسبوع!

وأكدت أن الموقف الشرعي من إعادة فتح المساجد في حالة تقييم مستمرة وذلك حسب تطورات الواقع الطبي. مشددة على أن المواقف الشرعية الصادرة عنها، ناتجة عن إعمال القواعد الفقهية المتعلقة بالنوازل، من خلال مجلس الاجتهاد الفقهي الذي ينعقد ويُقدر الموقف الشرعي وفق المعطيات الصحية، ويراعي المسئولية الدينية والأخلاقية بكل أبعادها.



وقالت وزارة الأوقاف: "تابعنا المطالبة الشعبية الواسعة بإعادة فتح المساجد، وخاصة بعد صدور القرار المتعلق بالمطاعم والذي نص على إجراءات السلامة المطلوبة منهم حال استقبال الزبائن، وما صاحب ذلك من إشاعة فتح المساجد نهاية هذا الأسبوع."



وتابعت: "إن هذه المطالبات الواسعة تؤكد خيرية أبناء شعبنا، وحبه للمساجد، وعاطفته الإيمانية الراقية، وعمق علاقته بالله تعالى مشددة على ان "نقدر عاطفة أهلنا تجاه المساجد، ونرجو أن يتفهم أهلنا حساسية الموقف وخطورته"



مشيرةً إلى أن الموازنة بين الحفاظ على أداء الفرائض والعبادات وصيانة الأنفس والمهج في ظل تهديد فايروس شرس يتخطف الأرواح من حولنا هي موازنة حساسة ودقيقة.