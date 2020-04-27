ما هو معنى حرية التعبير لدى اميركا؟

وتعليقا على قيام مكتب مراقبة الاصول الاجنبية في وزارة الخزانة الاميركية اخيرا بحجب نطاق المواقع الالكترونية لمؤسسة "ايران" الاعلامية كتب كدخدائي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": ان حرية التعبير لدى النظام الاميركي تعني حجب المواقع الاعلامية للدول الاخرى.



واضاف، انه وبعد اغتيال الافراد والاغتيال الاقتصادي (الحظر) لجأ (النظام الاميركي) الان الى الاغتيال الاعلامي، ومع مصادرته لنطاقات وسائل الاعلام الايرانية قد جعل سجله الارهابي مثقلا اكثر مما مضى.



جدير بالذكر انه قبل اكثر من 3 اشهر اقدمت وزارة الخزانة الاميركية ايضا على حجب نطاق وكالة انباء "فارس" على الانترنت http://farsnews.com .



وفي رسالة عبر البريد الالكتروني من الجهة الدولية المقدمة لخدمة هذا النطاق ورد صراحة بان حجب النطاق جاء وفقا لامر من مكتب مراقبة الاصول الاجنبية بوزارة الخزانة الاميركية (اوفاك) وادراج هذه الوكالة في قائمة «SDN» .