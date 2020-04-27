الخارجية السورية تتخذ قرار بشأن العمل بمكاتبها القنصلية

وحددت الوزارة في بيان ساعات العمل من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهراً لمعالجة الأمور المتعلقة بالفواتير التجارية والوكالات وشؤون التجنيد وطلبات المغتربين لزيارة سوريا أو تمديد الزيارة إضافة إلى الحالات الطارئة والمستعجلة.



وكانت الوزارة أعلنت خلال الشهر الجاري استئناف العمل بمكاتبها القنصلية في مدن طرطوس وحمص وحلب.



وأصدرت الوزارة في الحادي والعشرين من شهر آذار الماضي في إطار الإجراءات الحكومية للتصدي لفيروس كورونا قراراً يتضمن إيقاف العمل بالمكاتب القنصلية في المحافظات باستثناء المكتب القنصلي في اللاذقية لاستقبال المعاملات المتعلقة بالفواتير التجارية حصراً واقتصار العمل في سفارات الجمهورية العربية السورية وقنصلياتها على معالجة الحالات الطارئة.