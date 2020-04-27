كوادر التعبئة في طهران تنتج ملايين الكمامات الطبية

واشار دهرويه الى الخطوات الجهادية التي قامت بها كوادر التعبئة منذ بدء تفشي فايروس كورونا في البلاد وقال، إنّ 670 فريقاً جهادياً تنشط في مختلف المجالات الصحية والطبية وتعقيم الاماكن العامة وانتاج الكمامات والقفازات والمعقمات والالبسة الواقية وإعداد السلات الصحية والغذائية ومختلف المشاريع الثقافية.



واضاف: إنه منذ بدء شهر رمضان المبارك تم توزيع 250 الف سلة غذائية لدعم الاسر الفقيرة والمتضررة جراء تفشي فايروس كورونا في محافظة طهران.



ولفت الى مشاركة مختلف المؤسسات في هذا المشروع، موضحا: إنّ المرحلة الثانية منه ستبدأ في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك وتبذل المساعي لمنح عدد مماثل من السلات الغذائية والداعمة.



وأكد ان نشاطات كوادر التعبئة مستمرة في أطار الفرق الجهادية وتتواصل لغاية القضاء على الفايروس المشؤوم.